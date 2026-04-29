Verkehrsunfallflucht in 57537 Wissen, Im Kreuztal am 29.04.2026 gegen 16.35 Uhr

Ein grauer Kleinwagen scherte vor dem geparkten Taxi ein und touchierte es an der vorderen linken Ecke. An dem Taxi entstand Sachschaden (ca. 2000EUR). Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der graue Kleinwagen von der Unfallstelle.

Das Kennzeichen soll mit AC begonnen haben.

Die flüchtige Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: - weiblich, - ca. 60 Jahre alt, - Pferdeschwanz, - braun gebrannt



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