Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet Dierdorf

Die Geschädigte parkte ihren PKW Seat auf dem mittleren der drei Parkstreifen. Nach der Rückkehr zu ihrem PKW stellte die Fahrzeugführerin eine Beschädigung am hinteren rechten Stoßfänger fest.
Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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