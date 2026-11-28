Auf einer als Parkplatz dienenden Wiese hatte die Geschädigte ihren Pkw ordnungsgemäß gegen 11:45 Uhr abgestellt und besuchte anschließend den Kunst- und Hobbymarkt der Westerwald-Werkstätten. Als sie gegen 14:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug zwischenzeitlich im Bereich der Fahrertür beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich inzwischen von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Altenkirchen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.



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Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-9460





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