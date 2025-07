Verkehrsunfallflucht II

Eine weitere Unfallflucht wurde in der Bahnhofstr.

am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, gemeldet.

Dort war ein Lkw gegen einen dort parkenden Pkw gefahren und hatte an dem Pkw die gesamte Stoßstange abgerissen.

Der zunächst unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später angehalten und mit dem Vorwurf konfrontiert werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



