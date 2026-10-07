Asbach
Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Symbolbild

dpa

Am 07.10.2026, kam es zwischen 18:15 - 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in 53567 Asbach.

Als der zunächst flüchtige Unfallverursacher zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, hatte sich der beschädigte PKW bereits entfernt. Hierbei soll es sich laut unabhängigen Unfallzeugen um einen dunklen PKW gehandelt haben, welcher mutmaßlich im Heckbereich beschädigt sein dürfte.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634-9520
pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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