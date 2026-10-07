Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Am 07.10.2026, kam es zwischen 18:15 - 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in 53567 Asbach.

Als der zunächst flüchtige Unfallverursacher zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, hatte sich der beschädigte PKW bereits entfernt. Hierbei soll es sich laut unabhängigen Unfallzeugen um einen dunklen PKW gehandelt haben, welcher mutmaßlich im Heckbereich beschädigt sein dürfte.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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Tel.: 02634-9520

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