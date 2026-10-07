Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Als der zunächst flüchtige Unfallverursacher zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, hatte sich der beschädigte PKW bereits entfernt. Hierbei soll es sich laut unabhängigen Unfallzeugen um einen dunklen PKW gehandelt haben, welcher mutmaßlich im Heckbereich beschädigt sein dürfte.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634-9520
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Als der zunächst flüchtige Unfallverursacher zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, hatte sich der beschädigte PKW bereits entfernt. Hierbei soll es sich laut unabhängigen Unfallzeugen um einen dunklen PKW gehandelt haben, welcher mutmaßlich im Heckbereich beschädigt sein dürfte.