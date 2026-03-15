Bad Hönningen
Verkehrsunfallflucht - Fußgängerin verletzt
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Mittwochnachmittag, den 11.03.2026, kam es im Bereich der Hauptstraße Einmündung zur Straße "Auf dem Plänzer" zu einem Verkehrsunfall als eine Fußgängerin die Fahrbahn überquerte.


Ein Fahrradfahrer fuhr die Fußgängerin an, die in Folge dessen stürzte und sich verletzte.
Der Fahrradfahrer hielt an und flüchtete kurz darauf vom Unfallort ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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