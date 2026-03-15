Verkehrsunfallflucht - Fußgängerin verletzt

Am Mittwochnachmittag, den 11.03.2026, kam es im Bereich der Hauptstraße Einmündung zur Straße "Auf dem Plänzer" zu einem Verkehrsunfall als eine Fußgängerin die Fahrbahn überquerte.



Ein Fahrradfahrer fuhr die Fußgängerin an, die in Folge dessen stürzte und sich verletzte.

Der Fahrradfahrer hielt an und flüchtete kurz darauf vom Unfallort ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





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