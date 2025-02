Verkehrsunfallflucht - Fahrer/-in eines schwarzen 5er BMW mir NR-Kennzeichen flüchtig

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf dem Aldi Parkplatz in Unkel eine Verkehrsunfallflucht.



Der / die Unfallverursacherin beschädigte beim Rangieren einen geparkten PKW Fiat Panda im Bereich des rechten Fahrzeughecks und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Beim Fahrzeug des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin handelt es sich um einen schwarzen 5er BMW mit NR - Kennzeichen.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



