Verkehrsunfallflucht durch unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer

Der Verkehrsunfall ereignete sich am "Struthof" in Betzdorf. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel einer 34-jährigen PKW-Führerin und des hier beschuldigten 27-Jährigen. Im Anschluss an dieses Ereignis flüchtete der 27-jährige in Fahrtrichtung Betzdorf.



Durch umfangreiche Ermittlungen wurde er später in Mörsbach ermittelt. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Als die Beamten den Führerschein des 27-Jährigen beschlagnahmen wollten, mussten sie feststellen, dass der Flüchtige seinen Führerschein bereits wegen eines ähnlichen Vergehens verloren hatte. Der Autofahrer muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.



Im Vorfeld des Verkehrsunfalls soll der hier Beschuldigte bereits am "Nordknoten" in Kirchen bei "Rot" über eine Ampel gefahren sein.

Sollte es in dieser Sache Zeugen geben, werden diese gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Höllerer



Telefon: 02741/926-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell