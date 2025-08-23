Verkehrsunfallflucht durch Paketzusteller

Am 22.08.2025 gegen 15:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Paketzustellfahrzeug mit der Mauer eines Grundstücks in Niederbreitbach, Ortsteil Kurtenacker, kollidiert ist.

Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum unfallverursachenden Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell