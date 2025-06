Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, dem 27.06.2025 in der Straße Auf´m Eichhahn in Almerdbach, direkt vor dem Anwesen Hausnummer 21. Dort stand zu diesem Zeitpunkt ein gelber Pkw Kia Picanto ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Gegen 21:55 Uhr befuhren zwei, etwa 13 bis 15 Jahre alte Mädchen, mit ihren Fahrrädern hintereinander die o.g. Straße auf der Gegenfahrbahn. Diese kamen aus Richtung des Bismarckturms gefahren. Offensichtlich aus Unachtsamkeit fuhr das vorausfahrende Mädchen mit ihrem Fahrrad gegen die linke Heckseite des geparkten Pkw wodurch ein nicht unerheblicher Schaden an dem Fahrzeug entstand. Durch Zeugenaussagen wurde bekannt, dass die Unfallverursacherin längere, blonde Haare hatte und mit einem schwarzen Sweater bekleidet war. Am Fahrradlenker hing eine weiße Handtasche. Beide Mädchen unterhielten sich anschließend über das Geschehen und verließen die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die verantwortlichen Fahrradfahrerinnen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollte es Zeugen geben, die den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



