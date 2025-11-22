Verkehrsunfallflucht Bismarckturm Altenkirchen – Wanderwegweiser (Holzschild) beschädigt

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Bergstraße. Im Bereich des Bismarckturms befindet sich eine geschotterte Parkfläche. Das Fahrzeug kollidierte, vermutlich beim Rangieren auf der Parkfläche, mit einem Holzschild (Wegweiser für Wanderwege). Das Schild wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer: 02681 9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell