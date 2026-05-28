Verkehrsunfallflucht - beschädigtes Fahrzeug gesucht

Ein, die Straße in Richtung Neustadt (Wied) befahrender, PKW beschädigte hier beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Unfall beobachtet und umgehend die Polizei verständigt. Im Nachgang konnte der unfallverursachende PKW durch die Polizei festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Personalien des Eigentümers, sowie die Fahrzeugdaten des beschädigten Fahrzeugs sind derzeit unbekannt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0





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