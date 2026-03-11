Hierbei stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Front eines geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche Hinweise zum Hergang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht beim REWE in Waldbreitbach
