Die Geschädigte stelle ihren Pkw VW Polo, am 12.05.25, um 09:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Linzer Straße 72, in St. Katharinen ab. (Parkplatz Kuttis-Dorfladen) Als die Fahrerin dann gegen 10:55 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden am linken vorderen Kotflügel fest.