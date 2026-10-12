Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den parkenden PKW der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Neustadt/Wied