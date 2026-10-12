Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Neustadt/Wied

Am 08.10.2026 kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Center Shops in Neustadt/Wied zu einem Verkehrsunfall.



Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den parkenden PKW der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell