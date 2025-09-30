Verkehrsunfallflucht auf der L272

Asbach (Ww. ) (ots) - Am 29.09.2025 um 15:05 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Bennau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Am 29.09.2025 um 15:05 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Bennau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die L272 mit einem weißen Transporter mit Planenaufbau in Richtung Asbach. Hierbei kam der Transporter nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Peugeot 207. Am Peugeot entstand Sachschaden am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem weißen Transporter, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/952-0 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



