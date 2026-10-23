Hausen
Verkehrsunfallflucht auf der K5 – Polizei sucht Zeugen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kombi die K5 aus Richtung Stopperich kommend in Fahrtrichtung Weißfeld.

Lesezeit 1 Minute

In einer Linkskurve etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Ortsteilen schnitt der Fahrer die Kurve derart, dass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Dabei touchierte der Geschädigte mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke an der Kurveninnenseite. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.
Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Fahrer des weißen Kombis geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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