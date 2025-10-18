Verkehrsunfallflucht auf der K 72 zwischen Wissen und Katzwinkel

Am 17.10.25, 09.15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf der K 72. Ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Kleinbus von Wissen in Richtung Katzwinkel.

Nach einer Kurve (Höhe Kilometer 3,05) streifte ein entgegenkommender Transporter mit seinem Außenspiegel den linken Außenspiegel des Kleinbusses. Der Außenspiegel wurde hierdurch beschädigt. Der Transporter entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Wissen unter Tel: 02742 935 0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell