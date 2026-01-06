Verkehrsunfallflucht auf der B256 Gemarkung Bonefeld

Nachdem ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt abbremsen musste geriet der dahinterfahrender PKW auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem LKW. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden. Sowohl der vorausfahrende PKW, als auch der Fahrer der LKW setzen ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ob die beiden flüchtigen Verkehrsteilnehmer den Unfall bemerkt haben kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell