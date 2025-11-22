Ein Fahrzeugführer beschädigte auf dem dortigen Parkplatz ein Fahrzeug und entfernte sich anschließen vom Unfallort. Etwaige Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wiedtalbad
