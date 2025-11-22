Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wiedtalbad

Am 22.11.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr - 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Wiedtalbad in Hausen (Wied) eine Verkehrsunfallflucht.

Ein Fahrzeugführer beschädigte auf dem dortigen Parkplatz ein Fahrzeug und entfernte sich anschließen vom Unfallort. Etwaige Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus





