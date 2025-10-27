Neustadt/Wied
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Neustadt/Wied
Am 24.10.2025, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Neustadt/Wied eine Verkehrsunfallflucht.

Während ihres Einkaufes hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen grauen BMW, auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

