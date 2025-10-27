Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Neustadt/Wied

Während ihres Einkaufes hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen grauen BMW, auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell