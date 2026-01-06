Im oben genannten Zeitraum hatte die Geschädigte ihren PKW, einen grauen VW Golf, auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung fest. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Dierdorf
