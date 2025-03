Verkehrsunfallflucht am Marktplatz in Dierdorf

Am Samstag, 08.03.2025, ereignete sich zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall.

Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten PKW, der auf dem einzelnen Parkplatz vor dem Stadtcafe Rosenow, Hauptstraße 20 in Dierdorf stand. Hierbei wurde die rechte Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnten blaue Lackanhaftungen aufgefunden und gesichert werden. Der/die Verursacher/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



