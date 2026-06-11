Dierdorf
Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr in Dierdorf
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 10.06.2026 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs Neuwieder Straße/Königsberger Straße.


Der Geschädigte befand sich mit seinem Fahrzeug bereits im Kreisverkehr als der Unfallverursacher diesen, ohne Beachtung des bevorrechtigten Fahrzeugführers, ebenfalls befuhr.
Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem bevorrechtigten PKW und einem Verkehrszeichen.

Der Unfallverursacher, ein grauer Volkswagen Kombi, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem zuvor beschriebenen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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