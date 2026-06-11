Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr in Dierdorf



Der Geschädigte befand sich mit seinem Fahrzeug bereits im Kreisverkehr als der Unfallverursacher diesen, ohne Beachtung des bevorrechtigten Fahrzeugführers, ebenfalls befuhr.

Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem bevorrechtigten PKW und einem Verkehrszeichen.



Der Unfallverursacher, ein grauer Volkswagen Kombi, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem zuvor beschriebenen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0





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