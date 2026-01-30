Rengsdorf
Verkehrsunfallfluch in der Westerwaldstraße in Rengsdorf
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 29.01.2026 kam es in dem Zeitraum von 18:35 - 19:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in Rengsdorf.

Der beschädigte PKW parkte ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz in der Westerwaldstraße. Beim Ausparken eines weiteren Fahrzeugs beschädigte dieses das parkende Fahrzeug.
Derzeit legen keine Hinweise auf den möglichen Verursacher vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren