Der beschädigte PKW parkte ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz in der Westerwaldstraße. Beim Ausparken eines weiteren Fahrzeugs beschädigte dieses das parkende Fahrzeug.
Derzeit legen keine Hinweise auf den möglichen Verursacher vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Verkehrsunfallfluch in der Westerwaldstraße in Rengsdorf
