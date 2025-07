Verkehrsunfall zwischen Postauto und Taxi mit schwer verletzter Person

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein Transporter der Post die B256 in Fahrtrichtung Neitersen und geriet auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Taxi. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 40-jährige Fahrer des Postautos erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der 50-jährige Taxifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die B256 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.



