Polizeidirektion Neuwied
Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rennradfahrer - Zeugen gesucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

53567 Buchholz (WW) (ots) - Am Samstag, 26.09.2026, kam es gegen 12:10 Uhr im Einmündungsbereich der L 273 / L 274 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer.

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Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die L 273 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Buchholz. Auf Höhe der Einmündung zur L 274 stand ein Pannenfahrzeug. Der Pkw-Fahrer fuhr zunächst rechts daran vorbei und hielt kurz an, um sich nach dem Befinden des Fahrers zu erkundigen. Anschließend bog er nach links auf die L 274 ab. Der Rennradfahrer fuhr links am Pannenfahrzeug vorbei und bog ebenfalls nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß.
Der Rennradfahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.
Im Rahmen der Unfallaufnahme machten beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang und gaben jeweils an, dass der andere den Unfall verursacht habe.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


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