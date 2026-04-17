Durch den Aufprall wurde eine Person schwer verletzt. Beim LKW wurde der Tank aufgerissen, so dass eine große Menge Diesel ausgelaufen ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Die L255 in der Ortslage Neustadt (Wied)ist aktuell für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Unfallort großräumig zu umfahren.
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Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - Sperrung der L255
Durch den Aufprall wurde eine Person schwer verletzt. Beim LKW wurde der Tank aufgerissen, so dass eine große Menge Diesel ausgelaufen ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.