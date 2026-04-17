Neustadt
Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - Sperrung der L255

Symbolbild

dpa

Am 17.04.2026 gegen 15:35 Uhr kam es in der Provinzialstraße in Neustadt (Wied) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW mit Anhänger.

Durch den Aufprall wurde eine Person schwer verletzt. Beim LKW wurde der Tank aufgerissen, so dass eine große Menge Diesel ausgelaufen ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Die L255 in der Ortslage Neustadt (Wied)ist aktuell für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Unfallort großräumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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