Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad – Kradfahrer schwer verletzt





Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie offenbar den bevorrechtigten 56-jährigen Kradfahrer, der die Kölner Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Der Kradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.



Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



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