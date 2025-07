Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad

Am 30.06.2025 befuhr eine 23-jährige mit ihrem PKW gegen 19:05 Uhr die Betzdorfer Straße in Daaden.

In derselben Richtung fuhr ein 62-jähriger mit seinem Krad. Die 23-jährige beabsichtigte, das vorausfahrende Motorrad zu überholen. Gleichzeitig bog der Kradfahrer nach links ab. In der Folge kam es hierdurch zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 62-jährige trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Unfallbeteiligte erwartet ein entsprechendes Verfahren.



