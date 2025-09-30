Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Traktor - Zeugenaufruf

Am 29.09.2025 kam es gegen 21:45 Uhr auf der L255 zwischen Asbach und dem Ortsteil Löhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Traktor.



An dem Heck des Traktors war ein Mähwerk angebracht, welches zum Teil auf die Gegenfahrspur ragte. Bei dem Versuch der beiden beteiligten Fahrzeuge aneinander vorbeizufahren, kam es zur Kollision des linken Außenspiegels des Linienbusses mit dem Mähwerk des Traktors.

Der Fahrzeugführer des Traktors setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Traktor der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



