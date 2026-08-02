Verkehrsunfall - Zeugen gesucht



Der Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem grauen Fiat 500 von einem Feldweg aus Richtung Dierdorf/Brückrachdorf kommend auf die K153 aufzufahren. Vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit kommt der Fahrer im Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Weidezaun. Durch den Unfall wird das Fahrzeug ebenfalls erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt das Fahrzeug vor dem Eintreffen der Polizeibeamten von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche mögliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich der bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell