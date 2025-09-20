Verkehrsunfall verursacht durch alkoholisierten Fahrer

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass an der genannten Örtlichkeit ein, mit fünf Personen besetzter Pkw Audi die B 256 von Windeck/Au kommend in Richtung Hamm/Sieg befahren hatte. Ausgangs einer scharfen Linkskurve verlor der 24 Jahre alte Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Hierbei wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Bei dem Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



