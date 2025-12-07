Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel endet in Vorgarten

Der PKW konnte durch die eingesetzten Beamten aufgenommen werden. Eingeschaltete Anhaltesignale des Streifenwagens wurden durch den Fahrer ignoriert. Im Rahmen einer kurzen Verfolgungsfahrt verunfallte der PKW schließlich im Vorgarten eines Wohnanwesens. Dem Verhalten des Fahrers liegt ein vorangegangener Alkohol- sowie Betäubungsmittelkonsum zugrunde. Er wird sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Im Rahmen des Unfalles kam es zu keinen Personenschäden.



