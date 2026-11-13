Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier PKW

Am 13.11.2026 kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von vier PKW.

Ein 70-jähriger PKW-Fahrer beabsichtige zuvor, aus einer Grundstücksausfahrt auf die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen und übersah hierbei aus noch unbekannten Gründen einen von links kommenden PKW. Zunächst kollidierten diese beiden Fahrzeuge, weiterhin kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug mit zwei geparkten PKW. Im Zuge des Unfalls wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. An den jeweiligen PKW entstand erheblicher Sschschaden.



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