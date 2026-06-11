Mudersbach
Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Mittwoch, 10.06.2026, beabsichtigte der 31-jährige Fahrer eines Paketdienstfahrzeugs gegen 13:30 Uhr von der Lindenstraße aus nach links in die Straße "Am Wald" abzubiegen.

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Hierbei beschädigte er mit der linken Fahrzeugseite das Heck eines dort geparkten PKWs der Marke VW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Transporterfahrers. Dieser räumte den Konsum von Cannabis ein, nachdem ein Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe THC reagierte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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