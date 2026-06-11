Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Hierbei beschädigte er mit der linken Fahrzeugseite das Heck eines dort geparkten PKWs der Marke VW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Transporterfahrers. Dieser räumte den Konsum von Cannabis ein, nachdem ein Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe THC reagierte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.



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