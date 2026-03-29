Verkehrsunfall unter Alkoholwirkung

Am 29.03. um 00:25h meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Betzdorf und teilte mit, dass im Bereich der L278 Friesenhagen OT Steeg ein PKW verunfallt sei und auf dem Dach liegen würde.

Die entsandte Streife stellte fest, dass der 30- jährige Fahrzeugführer das Fahrzeug selbstständig verlassen hatte und unverletzt geblieben war. Zudem wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Durch den Aufprall wurde ein Zaun beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt.



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