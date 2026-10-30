Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Pkw-Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierbei entstand am Pkw Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Er konnte im Nachhinein ermittelt und angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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