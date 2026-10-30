Orfgen
Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, 29.10.2026, gegen 17.55 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 134 in der Gemarkung Orfgen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Pkw-Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierbei entstand am Pkw Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Er konnte im Nachhinein ermittelt und angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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