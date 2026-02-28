Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung



In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Gebäudewand eines Hauses.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verletzt wurde niemand.



