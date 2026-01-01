Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung



Vor Ort stellte sich heraus, dass die 57-jährige Unfallfahrerin aufgrund von Alkoholeinfluss über die Gegenfahrbahn in die Böschung fuhr und dort gegen einem Baum prallte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille.

Die Fahrerin, die selbstständig das Fahrzeug verlassen hatte, wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen.

Am PKW entstand ein Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt.



