Niederwambach
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 25.09.2026, gegen 22:30 Uhr kam es auf der L267 zwischen Niederwambach und Puderbach zu einem Verkehrsunfall.

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Ein 44-Jähriger PKW-Fahrer befuhr die L267 aus Niederwambach kommend in Fahrtrichtung Puderbach. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und kollidiert mit einer Felswand. In Folge dessen rotierte der PKW und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 44-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.
Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Alkohol. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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