Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 44-Jähriger PKW-Fahrer befuhr die L267 aus Niederwambach kommend in Fahrtrichtung Puderbach. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und kollidiert mit einer Felswand. In Folge dessen rotierte der PKW und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 44-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Alkohol. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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