Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 20.02.2026 gegen 20:20 Uhr meldete ein unabhängiger Unfallzeuge, dass es soeben in der Höhenstraße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gekommen sei.

Hierbei touchierte ein Transporter beim Wenden einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend.
Der verantwortliche 28-jährige Fahrer des Transporters konnte bei der Fahndung fahrend angetroffen werden.
Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was durch einen Atemalkoholtest vor Ort bestätigt wurde.
Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Ferner war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

