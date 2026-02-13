Freudenberg.
In einer Linkskurve kollidierte er mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr anschließend nach links in den Graben.
Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab 1,01 Promille.
Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
