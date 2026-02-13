Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Freudenberg.

In einer Linkskurve kollidierte er mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr anschließend nach links in den Graben.

Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab 1,01 Promille.

Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.



