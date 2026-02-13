Niederfischbach
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Freitag gegen 01:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 Rtg.

Freudenberg.
In einer Linkskurve kollidierte er mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr anschließend nach links in den Graben.
Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab 1,01 Promille.
Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren