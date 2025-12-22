Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am späten Montagabend ereignete sich auf der L267 zwischen Puderbach und Raubach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der männliche Fahrzeugführer eines Mofas ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



