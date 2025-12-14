Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der männliche Fahrzeugführer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



