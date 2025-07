Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Altenkirchen. Am frühen Morgen des 12.07.2025 meldete ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer der Polizei Altenkirchen, dass er soeben einen Verkehrsunfall verursacht habe.

Er sei gegen einen geparkten Pkw gefahren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem Unfallverursacher deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Konsum von alkoholischen Getränken. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug des Unfallverursachers und an dem geparkten Pkw entstand jeweils erheblicher Sachschaden.



