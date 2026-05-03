Der verantwortliche Fahrer konnte im Nachgang ermittelt und bei diesem eine Alkoholisierung festgestellt werden.
Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.
Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Der verursachte Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
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56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
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Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort