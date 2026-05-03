Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am 01.05.2026 gegen 04:10 Uhr fuhr der 24-jährige Fahrer eines Ford Puma in der Straße "Oberer Markenweg" gegen einen am Straßenrand geparkten PKW der Marke Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Der verantwortliche Fahrer konnte im Nachgang ermittelt und bei diesem eine Alkoholisierung festgestellt werden.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der verursachte Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.



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