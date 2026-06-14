Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw eine dort aufgestellte Verkehrsbeschilderung. Das umgefahrene Schild geriet unter das Fahrzeug und wurde von diesem mitgeschleift. Zeugen hatten den Unfallhergang beobachtet und die Polizei verständigt.
Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte Hinweise auf einen aktuellen Alkoholkonsum fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille.
Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuwieder Innenstadt