Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Haftbefehl vollstreckt

Hierbei stürzte ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Elektrokleinstfahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest. Zudem ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.



Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen.



Im weiteren Verlauf gelang es dem Beschuldigten, über einen Bekannten den zur Abwendung des Haftbefehls erforderlichen Geldbetrag aufzubringen. Nach Begleichung des ausstehenden Betrags konnte der Haftbefehl abgewendet werden.



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PHK Jan Hansonis



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