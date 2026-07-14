Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B256 Neitersen OT Obernau

Ein alleinbeteiligter 68-jähriger Fahrzeugführer hatte eine Verkehrsinsel überfahren. Nach Angaben von Zeugen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zunächst fort und bog mit seinem Fahrzeug in eine Nebenstraße ab. Dort konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 68-jährigen Fahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



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